Baby gang, violenza senza fine: a Fornovo due 17enni pestati a sangue dal branco

Prima il lancio di oggetti, poi gli sputi e gli inseguimenti accompagnati da minacce. Fino all’epilogo: con un pestaggio a sangue fatto di calci e pugni. In un agguato in piena regola. Le vittime: due 17enni. Gli esecutori: 6 coetanei che il 15 dicembre scorso, al termine delle lezioni presso un istituto di Fornovo Taro, hanno letteralmente aggredito due studenti che poi hanno trovato rifugio all’interno della scuola. Uno di loro ha riportato la frattura della mano sinistra e una prognosi di 35 giorni.

I fatti: due 17enni vengono presi di mira da un gruppo di ragazzi nei primi quindici giorni di dicembre. Gli episodi sono almeno tre: lancio di pezzi di ghiaccio, sputi sui giubbotti ed inseguimento con bottiglie rotte che costringono i due amici a nascondersi per non avere la peggio. L’epilogo il 15 dicembre quando, al termine delle lezioni presso un istituto di Fornovo Taro, i due si dirigono verso la vicina stazione ferroviaria dove ad attenderli vi è il padre, in auto, per riportali a casa. Nel tragitto vengono raggiunti da alcuni dei ragazzi da cui, nei giorni precedenti, hanno subito le violenze. All’improvviso vengono colpiti da calci e pugni e ai due aggressori se ne aggiungono altri 4, che si erano nascosti dietro una cabina della corrente elettrica, ed iniziano anche loro a colpire. Al termine i sei scappano mentre i 17enni trovano rifugio all’interno della scuola dove arrivano i carabinieri ed il genitore che li attendeva. Tramite il 118 vengono accompagnati all’ospedale di Parma dove sono stati medicati ed uno ha ricevuto una prognosi di 35 giorni per frattura della mano sinistra trattata con ingessatura. L’attività d’indagine dei militari della Stazione di Fornovo ha consentito grazie alla diretta conoscenza degli autori, delle dichiarazioni degli aggrediti e dei testimoni di denunciare alla Procura dei minori due 17enni gravati da diversi precedenti di polizia contro il patrimonio e la persona e alla Procura di Parma un 20enne. Sono in corso accertamenti volti ad individuare gli altri soggetti.