Gioventù violenta: baby gang tra risse e la nuova moda delle liti a colpi di spray al peperoncino

Strada Eugenio Copelli è un corridoio più o meno lungo che sbuca in Piazza Ghiaia. È un po' l'anticamera del centro storico di Parma, visto da quest'altra angolatura. Quella preferita da questo gruppo di ragazzini che gioca a girare scene da fiction con i cellulari, partendo proprio dalla scalinata della piazza del mercato, luogo di ritrovo di adolescenti annoiati con tute e scarpe griffate. Peccato che di fiction non ci sia niente: altro che finzione, è la cruda realtà di una problematica che va risolta e che riguarda - per forza di cose - anche gli adulti. Un disagio così forte, una rabbia così repressa, non può essere solamente affare di un manipolo di manigoldi con la sindrome dei gangster. Deve per forza sconfinare nel mondo degli adulti. Sui cellulari di diversi di questi giovanotti ci sono scene della rissa andata in rete più o meno 48 ore fa: dove si vede gente che si guarda compiaciuta per le zuffe, per questo pseudo regolamento di conti fatto secondo quelle che sono le nuove regole della strada. Una strada che non ha ingoiato nessuno, per quanto ci si sforzi da parte loro a pensarsi nei sobborghi di Manhattan. Questa stessa strada sta solo sputando fuori il peggio dei 15-18enni di seconda generazione. "Sono intoccabili - dice un commerciante - tutti sanno chi sono e cosa fanno ma nessuno può dire loro niente. La Polizia più volte ha giurato di avere le mani legate. E questo è un problema che va risolto perché, prima o poi, ci scappa il morto e si consuma la tragedia. E sabato ci eravamo vicini". Dopo la rissa e le minacce, più o meno fondate rivolte a chi lavora e butta dentro la propria attività anima e cuore, resta la paura.

La nuova moda: spray al peperoncino

La paura che possano tornare a seminare terrore e preoccupazione. Sembra che la nuova moda di questi che sono stati definiti "trenta, quaranta cretini che si sentono impuniti e protetti", sia quella di lanciare per aria sgasate di spray al peperoncino. Così, per gusto e contro nessuno. Risultato? Tre, quattro persone costrette a chiamare i soccorsi dopo che "un gruppo di ragazzi che litigava - dice una signora che lavora in un negozio di Strada Eugenio Copelli - deve aver spruzzato dello spray. Io mi sono affacciata perché ho sentito un casino bestiale: si spintonavano, uno è finito a terra. Mentre sono uscita per vedere cosa fosse successo, mi sono sentita bruciare gli occhi e irritare la gola. Non capivo. Sono venuta dentro a lavarmi le mani, a bere dell'acqua e a sciacquare la faccia. Il tutto è durato una mezz'oretta. Gli stessi effetti li hanno avuti i signori di fronte. Abbiamo visto dopo le bombolette. Spray distribuito lungo tutto il viale. Ma perché? Se ci fossero stati dei bimbi piccolini o qualcuno che avesse dei problemi di asma quelli me li avrebbero mandati all'ospedale". La gente è stanca, anche un po' intimorita perché questi ragazzi "minacciano la clientela e rischiano di allontanare ulteriormente la gente dal centro storico. E le nostre attività ne risentono - spiega il commerciante di stoffe -. Non è giusto. Ci vorrebbero dei presidi fissi anche qui, non solo in stazione". Perché Strada Eugenio Copelli non è più sicura.