Bar del centro aperto alle 21 con clienti all'interno: locale chiuso e sanzioni di 400 euro

Nel corso del primo week end in zona gialla i controlli delle forze dell'ordine sono stati serrati, soprattutto in centro storico. Un bar, che aveva riaperto in virtù dellla possibilità consentita dalle regole della zona gialla, non ha chiuso alle 18 come previsto ma è rimasto aperto oltre l'orario fissato. I carabinieri dei Nas, insieme ai militari del comando provinciale di Parma, hanno verificato la presenza di alcuni clienti all'interno del locale alle ore 21. Per questo motivo l'attività è stata chiusa per cinque giorni: per il titolare e per i clienti sono scattate sanzioni per 400 euro, come previsto dalla normativa.