Nasconde un barattolo pieno di cocaina in un canale di scolo: arrestato 22enne albanese

Un barattolo nascosto in un canale di scolo con all’interno diversi grammi di cocaina suddivisa in dosi. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Fidenza impegnati in un servizio preventivo e repressivo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, ad Alseno, hanno arrestato un 22enne albanese, in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione illegale di stupefacenti.

I militari sono stati allertati dal comportamento sospetto del giovane che, a Fidenza, è stato notato su un’autovettura, intestata ad un uomo con diversi precedenti di polizia per droga, incontrare velocemente delle persone per poi allontanarsi in fretta dal luogo. Convinti di essere davanti ad un presunto spaccio hanno seguito l’autovettura fino a Strada Pradone del Comune di Alseno dove, raggiunto un canale di scolo, il 22enne ha rovistato e prelevato dalla vegetazione un qualcosa, tornando a Fidenza.

La pattuglia, lasciata allontanare l’autovettura ha cercato nel canale, trovando un barattolo in vetro, contenente verosimilmente sostanza stupefacente. Attuato un servizio di osservazione e controllo, appena il 22enne è tornato è stato bloccato mentre prelevava il barattolo. La perquisizione dell’autovettura consentiva di recuperare un barattolo da ricondurre ad un precedente utilizzo per la conservazione della sostanza stupefacente nel terreno, identico a quello rinvenuto nel canale di scolo ed una confezione in cellophane utilizzata per il confezionamento in singole dosi dello stupefacente nonché una somma di denaro, provento dell’attività illecita.

Il 22enne al termine delle formalità di rito è stato trattenuto in stato di arresto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Fidenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.