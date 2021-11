Bardi, Consiglio Comunale sospeso: il prefetto nomina il commissario

Il Prefetto Antonio Lucio Garufi, con proprio decreto in data 17 novembre 2021, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Bardi a seguito delle dimissioni contestuali da parte di otto consiglieri comunali su dieci in carica. Per l'effetto, si è configurata l'ipotesi dissolutoria dell'Assemblea Consiliare contemplata dall'art. 141, comma 1, lettera b) numero 3 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 relativa allo scioglimento del Consiglio Comunale che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. Nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento già avviata, per assicurare la gestione provvisoria dell'Ente, il Prefetto ha nominato il Commissario prefettizio nella persona della dott.ssa Daniela Piedimonte, Viceprefetto Aggiunto presso questa Prefettura, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.