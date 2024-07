È morta la donna di 85 anni che oggi era rimasta ferita a seguito all'esplosione di una bombola in casa a Bardi, in provincia di Parma. L'anziana era stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni molto gravi dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 11.15. La donna è deceduta a seguito delle ustioni.