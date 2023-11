Bardi, ricorrenza del 44° anniversario dell'omicidio dell'appuntato Milani

Oggi 20 novembre 2023 in Bardi, nel corso di una toccante cerimonia, è stato commemorato il 44° anniversario dell’uccisione dell’Appuntato dei Carabinieri Luciano Milani, all’epoca effettivo alla Stazione di Bardi. La cerimonia si è svolta con la celebrazione di una liturgia eucaristica officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Don Giuseppe Grigolon unitamente al parroco di Bardi Don Luigi Pini, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Andrea Pagliaro, del Sindaco di Bardi, Valentina Pontremoli, del Comandante della Stazione Carabinieri di Bardi, Maresciallo Micheal De Paoli, di numerosi Carabinieri, in servizio ed in congedo, e cittadini dei quali alcuni portano ancora vivo il ricordo dell’Appuntato e di quel tragico evento, nonché di rappresentanze, con i propri gonfaloni, delle varie associazioni di volontariato. Un gruppo di giovani studenti, coinvolti emotivamente, hanno scritto alcuni brevi pensieri:

“Forse possiamo cambiarla ma è l’unica che c’è;

questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole;

forse 100 anni o 200 è un attimo che va;

fosse di un attimo appena sarebbe con me;

tutti vestiti di venti a inseguirci nel sole;

tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove.”

Dopo la cerimonia eucaristica le Autorità e gli abitanti di Bardi hanno voluto deporre una corona presso il parco giochi intitolato all’Appuntato Milani ed un mazzo di fiori in località Ponte Raffi, ove lo stesso fu ucciso. Il Colonnello Andrea Pagliaro ha ricordato a tutti i fatti accaduti nel novembre del 1979, quando a seguito di una rapina, commessa da appartenenti a gruppi terroristici, l’App. Milani, impegnato nelle ricerche degli autori, durante il controllo di una trattoria isolata in Loc. Ponte Raffi, fu brutalmente ucciso dai malviventi che si nascondevano all’interno. Il 15 giugno del 2004, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, conferiva all’App. Milani, quale vittima del terrorismo, la Medaglia d'Oro al Merito Civile, alla memoria, con la seguente motivazione: “Impegnato nelle operazioni di ricerca di terroristi responsabili di una rapina ai danni di un istituto di credito, mentre procedeva, all'interno di una trattoria, all'identificazione di due avventori sospetti, veniva mortalmente raggiunto da colpi d'arma da fuoco proditoriamente esplosigli contro da uno dei malviventi. Nella fuga i rapinatori abbandonavano nel locale un sacchetto con parte della refurtiva. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di alto senso del dovere. Bardi (PR), 19 novembre 1979”.