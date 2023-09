Bardi, i vigili del fuoco salvano un cane che si era perso in un canalone durante una passeggiata

Si era persa nella giornata di venerdì 1° settembre all'interno di un canalone del Pizza d'Oca, nei pressi del castello di Bardi in Val Ceno mentre stava seguendo i proprietari nel corso di una camminata. Maya, una cagnolona molto affettuosa, è stata recuperata nella mattinata di sabato 2 settembre dai vigili del fuoco che sono riusciti a ritrovarla e a riportarla ai proprietari. Sul posto sono arrivati gli operatori di una squadra di Borgotaro e quelli di una seconda squadra partita dalla caserma di via Chiavari di Parma. Maya è in ottime condizioni di salute.