Basilicanova, l'ultimo volo davanti ai familiari

Quello che resta del deltaplano è ancora sul campo: tutto ammassato, con pezzi e carcasse di plastica dura uno sull’altro. Non c’è più odore di bruciato e da sotto un telo di plastica spuntano un paio di ruote, accartocciate, un estintore utilizzato dal figlio di una delle vittime per spegnere le fiamme. Troppo alte. C'è anche quella che presumibilmente doveva essere l’elica del deltaplano a motore sul quale hanno perso la vita due persone. Walter Righelli, 64 anni, titolare di una ditta idraulica a Basilicanova e pilota esperto, e Fabio Lentoni che di anni ne aveva 47.

Il telaio è piegato, su se stesso. Attorno, nel campo dietro a una villa che affaccia su un budello di strada, è tutto bruciato. Da una parte il greto della Parma, dall’altro lo sgomento della periferia di Basilicanova per due vite spezzate. Questo lo scenario desolante che si presenta agli occhi di vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. I corpi senza vita sono stati portati via, è da poco mezzanotte e sul campo non c’è nessuno. Solo due curiosi, una coppia, che ha voluto vedere da vicino il luogo dell'incidente dove due persone sono morte carbonizzate. La gente del paese è attonita di fronte alla tragedia che ha colpito la frazione alle porte di Parma, dove alle 19:30 circa un deltaplano a motore è finito su un prato dopo pochi secondi dal suo decollo. Uno schianto, con il velivolo consumato poi dalle fiamme. Non si sa ancora bene perché: manovra sbagliata, guasto, malore. Sembra questa la causa più accreditata. Toccherà ai carabinieri risalire alle cause di un incidente terribile. Sta di fatto che due vite non ci sono più, le ha ingoiate una tragedia di fine estate. Doveva essere una domenica come tante, è stata l’ultima per due persone molto nota nella frazione. Il bar dopo il semaforo che precede il campo sterrato è popolato di sguardi assenti, persi in una sera senza un perché. Bocche cucite, qualche voce sibila bassissima congetture cercando di trovare un motivo a questa tragedia, altri chiedono a se stessi come sia potuto accadere una roba del genere. Altra gente in strada passeggia invece e comincia a realizzare che da oggi, Basilicanova sarà un po’ più vuota.