Ubriaca e drogata prende a bastonate la vicina di casa, poi aggredisce i carabinieri: 41enne arrestata

Prima ha preso a bastonate la vicina durante una lite per futili motivi, poi ha aggredito di carabinieri per impedirgli di entrare in casa e sequestrare la droga che teneva sul tavolo. Una donna di 41 anni è stata arrestata nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Chiamati per sedare una lite tra vicine in un palazzo in Vicolo Mauroner la pattuglia della Stazione di Parma Centro arresta una 41enne per lesioni e

resistenza a pubblico ufficiale e la segnala quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Il tutto accade nel tardo pomeriggio di ieri, quando una donna

telefona al 112 riferendo che mentre usciva da casa veniva aggredita e percossa, con un bastone, dalla vicina. La pattuglia giunta sul posto viene

avvicinata dalla richiedente che indica l’abitazione dell’aggressore. Entrati, la 41enne è apparsa in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta

probabilmente all’uso di alcol e dall’interno proveniva un forte odore riconducibile al consumo di sostanze stupefacenti verosimilmente “marijuana”

che veniva notata sul tavolo all’ingresso. La donna, per evitarne il sequestro aggrediva i militari nel vano tentativo di allontanarli da casa. Bloccata e

condotta in caserma è stata arrestata per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, denunciata per ubriachezza molesta e segnalata alla Prefettura

quale consumatrice di sostanza stupefacente