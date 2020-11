Beccato con la coca in tasca, espulso marocchino di 25 anni

Qualche giorno fa un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso la Galleria Polidoro per la segnalazione di schiamazzi provenienti dalla zona. Sul posto gli Operatori hanno accertato la presenza di tre soggetti, intenti presumibilmente a consumare sostanza stupefacente, nel caso specifico cocaina. Circostanza appurata dal tentativo di uno dei tre di ripulire il piano utilizzato per il consumo. Il soggetto è stato fermato e sottoposto a controllo dagli agenti, mentre gli altri hanno tentato la fuga. Il ragazzo, un cittadino tunisino di 25 anni, ha assunto durante la fase del controllo un atteggiamento provocatorio e non collaborativo, si è opposto agli inviti degli Operatori che stavano facendo il proprio dovere procedendo all'identificazione.

In stato di alterazione psicofisica, ha continuato a minacciare gli agenti che lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura di Parma. E' stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è risultato essere irregolare sul territorio nazionale , circostanza questa che ha determinato la sua messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per poi essere condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino da dove verrà poi compiutamente espulso.