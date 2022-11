Bedonia, agricoltore 70enne travolto da una pianta: è grave

Disavventura per un 70enne a Caneso di Bedonia per un incidente agricolo. In mattianta, una pianta è caduta travolgendo l'agricoltore, con l’anziano che ha riportato diversi traumi. L'elicottero del 118, partito dal Maggiore di Parma, non è riuscito a raggiungere la località a causa delle condizioni meteo avverse. L’anziano, ricoverato al Maggiore non è in pericolo di vita. E' stato aiutato da altre persone del paese con un carro e un trattore, è stato messo in sicurezza nell'attesa dei soccorsi. Le sue condizioni sembrano critiche.