Bedonia, auto bloccata nella neve: donna soccorsa dai carabinieri

Diversi gli interventi di soccorso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, per le abbondanti precipitazioni nevose che stanno interessando il territorio. I Carabinieri della Stazione di Bedonia, hanno soccorso una donna che, rimasta bloccata con l’autovettura nonostante le gomme da neve, ha chiamato direttamente la Stazione. I militari, si sono subito recati in soccorso della richiedente. Hanno provato a montare le catene da neve, però non idonee per il tipo di gomma. Dopo diversi tentavi, per far ripartire l’auto, hanno fatto trainare il mezzo da un trattore. La donna è tornata finalmente a casa. Altro intervento, ieri sera, dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia che hanno prestato soccorso ad un’automobilista che in località Barbigarezza del comune di Compiano è uscito di strada per la neve sulla carreggiata. L’uomo ha avuto solo un grande spavento.