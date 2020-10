Bedonia, doveva consegnare i farmaci, ma è stato sorpreso con le mani in cassa

I Carabinieri della Stazione di Bedonia, hanno denunciato per furto un 42enne autista della ditta incaricata della consegna dei medicinali nella farmacia del paese. L'episodio risale alla notte del 20 luglio, quando l'uomo, avendo a disposizione le chiavi della farmacia, era entrato e si era impossessato della somma di 250 euro. Il farmacista, alla riapertura del giorno seguente, ha notato la porta non chiusa a chiave. La prima cosa che ha fatto è stata quella di controllare la cassa accorgendosi dell’ammanco. I militari della Stazione di Bedonia, visionando le immagini sono riusciti a risalire al ladro e denunciarlo per furto alla Procura di Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.