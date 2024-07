Bedonia, perde l'orientamento durante una gita in montagna

Disavventura per un 74enne nei pressi di Bedonia, sul Passo del Tomarlo. Durante una gita con un amico, ha perso l'orientamento ed è rimasto per qualche ora nel bosco senza riuscire ad azionare il suo smartphone. I due erano partiti insieme con l'idea di allontanarsi dalla calura cittadina e trascorrere qualche ora al riparo dall'afa. Successivamente, durante la gita, hanno deciso di dividersi per darsi appuntamento al luogo di partenza. Ma il 74enne ha perso quasi subito l'orientamento. I soccorsi sono stati attivati dal compagno, che ha chiamato il 112. Attraverso l'aiuto dei carabinieri, che sono riusciti a rilevare il punto preciso attraverso lo smartphone dell'uomo, si sta procedendo al recupero del 74enne. Sono state inviate ai vigili del fuoco di Borgotaro le coordinate giuste per la localizzazione. Dalla caserma è partita una squadra che si prenderà cura del disperso.