Benevento-Parma 2-2 LE PAGELLE | Gervinho non pervenuto, Man gol della speranza

Dal nostro inviato

BENEVENTO - Ecco le pagelle di Benevento Parma 2-2.

Sepe 6 – Battuto da Glik, tradito dai compagni. Forse poteva uscire in occasione del primo gol. Poi ci mette una pezza su Lapadula. Subisce un tiro, ma raccoglie due palloni in fondo al sacco. La fotografia dell’anno no del Parma.

Laurini 5 – Il meno peggio di una retroguardia immobile nel primo tempo. Sacrificato dopo 45’ minuti di lanci sballati e ricerca della profondità senza fortuna.

dal 46’ Busi 5,5 – Ha gamba, ma non lo spazio per azionarla. Alla fine prova con la punta a sorprendere Montipo’, non ci riesce.

Osorio 6 – Come venerdì sera contro il Genoa, si fa attrarre dal movimento dell’attaccante. Meno male che non è Scamacca, perché il suo errore di lettura nel dai e vai, ha mandato in porta Lapadula. Resta l’unico errore della sua partita. Poi si impone, ma il Benevento non fa nulla per tenerlo impegnato. Vicino al gol del colpaccio a fine partita.

Bani 5 – Non legge la traiettoria facile della sponda di Tuia, e mette a referto un altro erroraccio. Ha il merito di deviare il cross di Hernani in occasione del gol del pari.

Gagliolo 5 – Sovrastato da Tuia, non spinge mai, fronteggia come può gli avversari, ma combina poco. Trova il gol del vantaggio che illude, annullato senza un perché valido.

Kucka 5,5 – Poca lotta, tanta confusione e qualche affanno. Sostituito senza aver lasciato traccia. Anzi, si è perso Glik in occasione del gol del primo vantaggio.

dal 77’ Cornelius 6,5 – Lotta, gioca parecchi palloni, uno di questi diventa una sponda per Man che segna. Se avesse avuto una forma fisica migliore, sarebbe entrato prima.

Brugman 5 – Leggero, troppo: nel traffico non governa. C’è troppa differenza fisica, D’Aversa gli preferisce la struttura di Kurtic.

dal 46’ Kurtic 6 – Entra e segna, mette muscoli e fisicità. Gioca in mezzo al campo, combatte e si fa sentire.

Hernani 5,5 – Ha la colpa di farsi sovrastare da Ionita. Gioca tanti palloni, batte anche l’angolo dal quale nasce il pari. Ma alla fine non brilla.

dall’85’ Conti sv.

Man 7 – Primo tempo passato a trovare la posizione giusta, secondo giocato da regista offensivo. Dentro al campo a prendersi i palloni, per provare a indirizzarli ai compagni in profondità. Qualche scelta sbagliata, ma sempre vivo. E se il Parma può sperare ancora, è anche grazie al suo gol. Ma se imparasse a colpire di testa... . Un altro gol mangiato.

Pellè 5,5 – Perde la guerra con Glik, nel primo tempo non la vede mai. Non dà aria al gioco, va meglio nel secondo tempo, quando ha vicino anche Cornelius.

Gervinho 4 – Impalpabile. E' uno spettatore del Vigorito che non ha neanche pagato il biglietto.

dal 77’ Mihaila sv.

D’Aversa 6 – Si affida a Gervinho, tradito. Purtroppo non ha il miglior Cornelius, se l’avesse avuto sarebbe entrato prima, ma lascia a Benevento due punti e tante speranza di salvezza. Colpa di un primo tempo quasi non giocato. Costretto a guardare i suoi commettere sempre gli stessi errori, spera in un colpo di coda, ma se su ogni calcio piazzato deve pregare… .