Berceto, pauroso incidente a Monte Marino: grave una donna

Pauroso incidente a Monte Marino, una frazione di Berceto. Nel pomeriggio, per cause ancora in corso d'accertamento, tre motociclisti sono rimasti coinvolti in uno scontro che gli ha causato fratture ossee di vario genere. Una donna sarebbe in gravi condizioni, trasportata d'urgenza all'ospedale. Sul posto l'elicottero e automedica di Berceto. Ferite di media gravità per gli altri centauri rimasti coinvolti nello scontro.