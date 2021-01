Berceto, senza mascherina guidano spericolati nella neve: multati sei giovani

Sono arrivati in auto da un piccolo comune della Toscana fino a Berceto e, nella notte di Capodanno, nel pressi della strada della Cisa, hanno iniziato a fare sgommate e a guidare in modo spericolato nella neve. I residenti hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto ed hanno bloccato ed identificato i sei giovani. I conducenti delle auto non indossavano le mascherine e nemmeno i passeggeri. I ragazzi, tra i 17 e i 23 anni, sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti Covid.