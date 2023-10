Alcol e schiamazzi sul monumento di Picelli: uno è clandestino, denunciato

Dopo la chiusura di un esercizio di vicinato problematico lo scorso 3 ottobre, sono proseguiti i controlli straordinari nel quartiere Oltretorrente da parte della Polizia Locale.

In particolare, nella giornata di ieri, giovedì 5 ottobre, sono stati effettuati continui passaggi e controlli nelle vie D’Azeglio, Bixio, Imbriani, piazzale Matteotti e piazzale Picelli. In quest’ultima piazza gli agenti hanno individuato due persone in stato di evidente alterazione, che stazionavano sul monumento di Picelli consumando bevande alcoliche. I due sono stati sanzionati per ubriachezza e uno, straniero irregolare sul territorio nazionale, è stato per questo anche denunciato. Nel corso degli stessi controlli straordinari, sono stati anche irrogati provvedimenti di DASPO urbano, con contestuale ordine di allontanamento, nei confronti di tre soggetti che creavano disturbo sulla pubblica via.