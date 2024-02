In bici con la droga nel marsupio, vede i carabinieri e entra in un bar per bere una birra: 37enne arrestato

Nascondeva 110 grammi di marijuana all'interno di un marsupio, divisi in 76 bustine all'interno delle quali c'era circa 1.5 grammi di droga. Un 37enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava in via Inzani, nel quartiere Oltretorrente. I militari hanno notato in lontananza un nigeriano in sella ad una mountain bike di colore rosso che in precedenti occasioni sfrecciando fra le auto in sosta si era sottratto ai controlli.

Questa volta però i militari lo hanno seguito a distanza fino a quando il 37enne si è infilato all’interno di un negozio specializzato nella vendita di prodotti etnici. I carabinieri entrati all’interno del negozio hanno individuato l’uomo che assieme ad altri avventori stava bevendo una birra ed avvicinatisi sono stati subito pervasi da un forte odore di marijuana che proveniva senza dubbio alcuno dal marsupio che l’uomo portava addosso.

Recuperato il marsupio, i militari hanno rinvenuto al suo interno 76 bustine in cellophane trasparente, termosaldate, contenenti ognuna all’incirca 1,5 grammi di marijuana, per un peso complessivo di 110 grammi, due telefoni cellulari ed una banconota da 50 euro. A questo punto l’uomo è stato condotto in Strada delle Fonderie, dove al termine delle operazioni di identificazione è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 37ene, sprovvisto di documenti, senza fissa dimora e gravato da precedenti specifici la misura della custodia cautelare in carcere in attesa del processo.