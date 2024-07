In bicicletta in contromano lungo la tangenziale di Parma

Con la bicicletta in contromano lungo la tangenziale di Parma, nel tratto che collega Pontetaro alla via Emilia in direzione Fidenza. E' questa la scena alla quale hanno assistito diversi automobilisti nel corso della tarda serata di venerdì 5 luglio. Le segnalazioni della presenza di un uomo a bordo della sua bicicletta che stava percorrendo la strada in senso contrario alla marcia, sono arrivate da chi si trovava - dopo mezzanotte - in quel tratto di strada. "Aveva il fanale ma è stato difficile schivarlo perchè era in contromano e non mi aspettavo sicuramente di trovare una bici nel tratto di tangenziale - sottolinea un automobilista che ha incontrato l'uomo in corrispondenza dell'immissione dalla via Emilia.