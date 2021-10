Bike Park di Sestola: incidente in bici per un 35enne di Parma

Un uomo di 35 anni residente a Parma, nella giornata di oggi è andato a fare alcune discese insieme ad un amico nel Bike Park di Sestola. Nota pista di downhill molto frequentata anche per gare nazionali. Giunto in un tratto particolarmente pendente, forse anche a causa del fondo particolarmente fangoso, l'uomo è caduto riportando un doloroso trauma alla spalla e al torace. L'amico allerta il 118. Sono circa le 12.45 e sul posto viene inviata l'ambulanza infermieristica Appennino 1 e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone. I soccorritori arrivati sul posto hanno immobilizzato l'infortunato sulla barella spinale e accompagnato all'ambulanza che ha poi trasferito il paziente all'ospedale di Pavullo in codice di media gravità.