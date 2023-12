Bimba di 2 anni muore all'Ospedale Maggiore di Parma: era stata ricoverata per una crisi respiratoria

Una bimba di soli due anni è deceduta nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. La piccola era stata ricoverata d'urgenza in ospedale e trasportata nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre a causa di una crisi respiratoria. Trasportata d'urgenza da Reggio Emilia a Parma con l'elisoccorso la bambina era stata subito ricoverata nel reparto di Rianimazione. Nel corso della giornata di ieri è poi arrivata la tragica notizia: nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari la bimba non ce l'ha fatta ed è deceduta.

La piccola viveva insieme ai genitori in una struttura gestita dal Ceis a Reggio Emilia: la famiglia era infatti appena arrivata in Italia dalla Costa d'Avorio ed era stata accolta dall'associazione fondata dal sacerdote reggiano Don Giuseppe Dossetti. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma purtroppo non ce l'ha fatta. In ospedale a Parma ieri sono arrivati i genitori che hanno avvertito anche la polizia per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Con tutta probabilità si è trattato di una tragica fatalità: l'Autorità Giudiziaria deciderà se aprire o meno un fascicolo di indagine.