Paura a Medesano, bimba di 5 anni scompare nei boschi: ritrovata dai carabinieri

Tanta paura nella giornata di ieri, 2 giugno, vicino a Medesano per la scomparsa di una bambina di 5 anni, che si trovava in un'abitazione sulle colline insieme ai genitori e ad altri parenti. La piccola si è infatti allontanata e si addentratra nei boschi: il maresciallo dei carabinieri della stazione locale, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto ed è riuscito a trovare la bambina, che ha così potuto riabbracciare i genitori.

La famiglia, infatti, aveva deciso di trascorrere una giornata di festa in una delle frazioni del comune, all'interno della casa di alcuni parenti. Dopo pranzo, all'improvviso, la bambina si è allontanata e i genitori hanno perso le sue tracce. E' subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, che hanno iniziato a cercarla. Dopo circa due ore il maresciallo, intervenuto nonostante non fosse in servizio, è riuscito a trovare la piccola, che si trovava all'interno di un'area boschiva. La bambina ha riportato solo qualche graffio e sta bene: