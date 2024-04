Bimba di un anno cade dal fasciatoio: in elisoccorso al Maggiore di Parma

Una bimba di un anno è caduta dal fasciatoio ieri nel tardo poeriggio, in zona Cavriago-Barco di Bibbiano. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Parma. La piccola, nata nel Reggiano e di origini straniere, ha riportato un trauma facciale. In condizioni di media gravità, è stata ricoverata al Pronto soccorso pediatrico. Altro incidente ieri pomeriggio, nella zona di Montecchio: in questo caso si è trattato di un infortunio sul lavoro. Per cause ancora da accertare, un operaio di 51 anni è stato colpito al volto, mentre stava lavorando al tornio. Soccorso, il 51enne è stato trasportato all’ospedale di Parma, anche lui ha riportato un trauma facciale.