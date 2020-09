Bimba nasce in ambulanza durante il trasporto da Bedonia a Parma 

E' nata in ambulanza durante il trasporto da Bedonia al Pronto Soccorso di Parma. La piccola Stella sta bene ed è in piena salute. Durante il servizio di ieri domenica 13 settembre, i volontari della Pubblica Assistenza Borgotaro Albareto, al termine di una giornata pienissima di interventi, sono riusciti a soccorrere una madre in difficoltà, che aveva delle forti contrazioni. La bimba è poi nata durante il trasporto al Pronto Soccorso di Parma, poco prima di arrivare in ospedale. Dopo un pomeriggio pieno di emergenze - tra fungaioli infortunati e turisti che hanno avuto varie emergenze - i volontari dell'equipaggio - seguito dall'automedica, sono intervenuti in piazzale della Croce Rossa a Bedonia. Una donna, con forti contrazioni e che ha avuto la rottura delle acque, ha chiesto l'intervento dell'ambulanza. A quel punto è scattata la corsa verso l'ospedale ma la bimba è nata poco prima di arrivare al Maggiore.

