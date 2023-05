Bimbo di 5 anni scivola nella Parma e rischia di annegare: salvato da un passante e dai soccorritori

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 21 maggio a Langhirano. Secondo le prime informazioni un bambino di circa 5 anni sarebbe scivolato nella Parma, per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 16. L'allarme è scattato e sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Langhirano, che hanno avviato subito le ricerche del piccolo nella zona dell'incidente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Langhirano, che hanno avviato le ricerche anche tramite un gommone.

Un uomo di origine straniera è riuscito a vedere il bambino in una zona bassa della Parma, nei pressi della ghiaia, e ha tratto in salvo il piccolo. I vigili del fuoco lo hanno poi portato a riva e messo in sicurezza con la collaborazione dei carabinieri.

Secondo i primi accertamenti il bambino si troverebbe in buone condizioni di salute. Sono in corso gli approfondimenti dei carabinieri di Langhirano per ricostruire la dinamica dell'episodio e per capire perchè il bimbo sia scivolato in acqua e in che punto preciso.

IN AGGIORNAMENTO