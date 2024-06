Bimbo di 4 anni cade in piscina, ricoverato al Maggiore di Parma: è in rianimazione

Un bimbo di 4 anni è caduto in piscina ieri sera a Mirandola, nel Modenese, e adesso si trova ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Il bimbo, come riporta il Resto del Carlino di Modena, ha rischiato di annegare dopo essere caduto in una piscina. L’episodio è accaduto ieri sera durante una cena di classe. Il bambino si sarebbe allontanato finendo all’interno di una piscina rialzata con 70 centimetri d’acqua. Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove ora si trova ricoverato in condizioni molto gravi.