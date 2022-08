Paura in via Jenner, bimbo cade dal terzo piano: illeso

Tanta paura nel pomeriggio di ieri, martedì 9 agosto, per un bambino di tre anni, caduto dal terzo piano di un condominio di via Jenner a Parma. Il piccolo, che si trova sul balcone di uno degli appartamenti, si è arrampicato ed è caduto nel vuoto. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte dei poliziotti, che sono arrivati sul posto per un sopralluogo. Fortunatamente la caduta del bimbo è stata attutita da un albero che si trova proprio sotto l'abitazione. Il piccolo è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore dagli operatori del 118. Incredibilmente non ha riportato nessuna ferita ed è risultato illeso.

IN AGGIORNAMENTO