Lungo i binari del crack

Droga nascosta nelle intercapedini delle colonne, dall'hashish alla marijuana, fino alla cocaina. Bottigliette per il consumo di crack usate, persone letteralmente buttate sulle panchine, altre che trovano un rifugio per la notte sotto le banchine. E' il binario numero 8 della stazione di Parma. Un'area ben conosciuta - sia dai pendolari che dalle forze dell'ordine e dagli amministratori locali - come un punto di ritrovo di pusher e consumatori, acquirenti e venditori di un mercato che a Parma non va mai in crisi. Offerta e richiesta: con la seconda che supera spesso la prima. Gli spacciatori fanno di tutto per accontentare le richieste sempre diverse.

Se a pochi metri da qui, abbiamo trovato, in quindici minuti, il fentanyl, lungo il binario, nel sottopassaggio e nella piazzetta degli autobus, la situazione è di degrado completo, nonostante l'intervento di pulizia e di ripristino del decoro, realizzata anche attraverso la colorazione delle pareti esterne, che stanno coprendo pian piano tutti i graffiti realizzati in zona. Ma i colori non bastano per scalfire il degrado. Un contrasto cromatico evidente. Nell'area del binario 8, alla quale accedono molti meno passeggeri che negli altri binari, si crea una sorta di realtà parallela. L'interesse principale non è per l'arrivo di uno o dell'altro convoglio e l'impressione è di trovarsi in uno spazio 'separato'.

Qui i pusher girano a quasi tutte le ore del giorno. Alle 11 di mattina abbiamo trovato persone che percorrono il tratto compreso tra il binario, il sottopassaggio e la piazzetta per più volte in un'ora, altri, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Lungo la tettoia, proprio sotto ai cordoli che delimitano i binari, ci sono rifiuti di ogni tipo e oggetti personali: zainetti, borse di plastica, resti di cibo, vestiti, bottigliette d'acqua, preservativi usati. Sono segni della frequentazione notturna di chi non ha alternative. C'è anche chi dorme sui treni, una situazione segnalata da anni anche dai pendolari e dai passeggeri. Di giorno gravitano in zona, di notte cercano un riparo di fortuna. Una situazione molto precaria anche per quanto riguarda la sicurezza.

La zona della stazione ferroviaria e in particolare l'area di via Villa Sant'Angelo sono infatti diventate il un punto di riferimento per gli spacciatori e i consumatori di crack ma anche di altre sostanze. C'è un via vai frenetico anche nelle ore centrali della giornata: chi compra il crack si ferma a consumarlo anche sul posto, così come la cocaina. Ma il crack, che come abbiamo visto rappresenta una nuova emergenza, la sostanza stupefacente che ha avuto un boom di richieste nell'ultimo anno.

A qualche decina di metri da questo punto c'è il presidio fisso di militari e forze dell'ordine, davanti alla stazione. E' stato attivato, dopo le richieste di tutto l'arco politico locale, a partire dal mese di aprile. Un modo per scoraggiare la commissione di reati davanti all'ingresso della stazione, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I mezzi sono parcheggiati proprio di fianco all'ingresso dello scalo ferroviaria. I militari e i carabinieri sono a piedi, poco prima dei portici. Ma alle loro spalle la situazione di degrado continua a proliferare, senza un apparente freno.

I passeggeri: "Il degrado? Non si è mai fermato"

"Vengo qui ad aspettare l'autobus" ci racconta una passeggera seduta su una delle panchine della piazzetta di via Villa Sant'Angelo. "La situazione non è migliorata. C'è chi dorme su queste panchine e spesso li ritroviamo qui la mattina presto. Altri che sembrano sotto effetto di droga. Alcuni offrono sostanze. Altri vagano come in preda ad allucinazioni: almeno a noi sembra così. Ci sono resti di cibo e di altro. Non credo che la situazione sia migliorata con l'arrivo dei militari. Li vediamo quando passiamo ma non credo che possano fare più di tanto. Qui girano spesso anche le forze dell'ordine, polizia e carabinieri: lo sappiamo che è un'area attenzionata per la sicurezza".

II presidio fisso è utile per la sicurezza di chi accede alla stazione. Ma è nella parte posteriore che sembrano verificarsi i problemi maggiori. "A volte scoppiano risse, magari non violentissime. Ma i litigi ci sono e non ci sentiamo sicure. Abbiamo paura che prima o poi possano coinvolgere anche noi, senza motivo. Sono alterati e non controllano le loro azioni".

Il capotreno aggredito a bottigliate

Alla fine di ottobre un capotreno era stato aggredito a colpi di bottigliate, lanciate da alcune persone che stavano bivaccando nella zona della stazione ferroviaria di Parma. L'episodio era avvenuto proprio in corrispondenza del binario 8.

"Questo ultimo grave episodio si somma alle decine di casi analoghi avvenuti in regione negli ultimi mesi - sottolinea Aldo Cosenza, segretario generale Fit Cisl Emilia-Romagna - un'escalation di violenza inaccettabile. Nell'esprimere solidarietà al collega vigliaccamente colpito, ancora una volta richiediamo un intervento serio e urgente da parte di imprese di trasporto, forze dell'ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio a tutela sia dei lavoratori del settore sia degli utenti del trasporto pubblico locale. Arrestare il fenomeno delle aggressioni è una necessità, è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità"