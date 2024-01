Bivacca in piazza Ghiaia ma non poteva stare a Parma: denunciato 21enne senegalese

Sabato pomeriggio un equipaggio delle Volanti ha fermato e controllato un giovane che bivaccava in piazza Ghiaia, identificato per un cittadino senegalese 21enne residente fuori provincia, in regola con il permesso di soggiorno.

Da accertamenti in banca dati è emerso che il 21enne, con diversi precedenti per furto e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, era gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Parma emesso dal Questore nel mese di giugno. Il 21enne, dunque, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via.

Sempre nella giornata di sabato, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ha notificato a un cittadino tunisino 43enne, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed immigrazione clandestina, il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia ha disposto l’applicazione allo straniero della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, misura eseguita con ordine di accompagnamento del Questore di Parma presso un Centro per il rimpatrio.

L’extracomunitario è stato accompagnato dal personale della Questura al Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria (Rm) ai fini della successiva esecuzione del provvedimento espulsivo.