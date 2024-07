Blitz al parco Ducale: fermato un tunisino con la droga negli slip

Nel corso di alcuni controlli al parco Ducale, effettuati dai carabinieri con un forte dispiego di uomini e mezzi, oltre che di personale in borghese, una pattuglia della radiomobile ha intercettato un 36enne tunisino, in sella alla sua bici, noto agli operanti in quanto gravato da segnalazioni di polizia in materia di stupefacenti che alla vista dei militari aumentava la pedalata cercando di allontanarsi dal Parco. La pattuglia dopo un brevissimo inseguimento ha fermato l’uomo all’altezza del passaggio pedonale che da accesso al Parco di via Kennedy. Il 36enne in un evidente e crescente stato di agitazione ha cercato di giustificare il suo atteggiamento riferendo di essere in ritardo ad uno non meglio precisato appuntamento per “questioni di lavoro”.

I militari in considerazione dello stato di agitazione hanno sottoposto l’uomo ad una perquisizione che permetteva di rinvenire nella tasca sinistra dei pantaloni una “scaglia” di hashish del peso di un grammo. Ma per i Carabinieri quel grammo non poteva giustificare l’ansia crescente dell’uomo, e pertanto approfondivano il controllo e occultato negli slip i militari recuperavano un pezzo di hashish del peso di 12,00 grammi e 70,00 Euro in contanti.

Il 36enne, accompagnato in caserma, al termine delle incombenze burocratiche, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione illegale di stupefacente. Il dispositivo, composto da 4 autovetture con i colori d’istituto e altre con targhe di copertura, ha permesso di identificare 23 persone e di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 3 giovani tra i 27 e i 33 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale. L’attività di controllo, proseguirà senza sosta al fine di garantire la massima sicurezza all’interno del Parco.