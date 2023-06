Blitz al Parco Ducale: trovata droga tra gli alberi. Due denunce

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, insieme ai Carabinieri del nucleo cinofili di Bologna, hanno eseguito un articolato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati afferenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per arginare la presenza di clandestini sul territorio ducale.

In questo contesto è stato setacciato il Parco Ducale dove sono stati controllate 37 persone e fra queste sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino 23enne del Gambia, residente a Parma, trovato in possesso di 30 grammi di hashish, che per quantità e modalità di occultamento sono risultate essere destinate allo spaccio; e per inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato e dell'Ue un cittadino senegalese 36enne, residente a Collecchio, il quale è risultato inottemperante all’ordine di espulsione emesso il 23 maggio 2023 dalla Prefettura di Parma, di lasciare lo Stato italiano ed altri Stati membri dell’Unione Europea.



Il fiuto del cane ha permesso di rinvenire e sequestrare, nascosto in un arbusto all'interno di un'area verde del parco, ulteriori 20 grammi di hashish sottoposti a sequestro.



I controlli si sono spostati poi in area della Stazione ferroviaria dove sono stati identificate altre 21 persone, di cui tre, che sostavano in via Monte Altissimo, sono stati segnalati per possesso di hashish per l’uso personale.