Blitz al Parco Ducale: una denuncia e sequestro di droga

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma e del Nucleo Cinofili di Bologna hanno predisposto un servizio all’interno del Parco Ducale per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente. Al termine sono state identificate più di 45 persone, sequestrati oltre 40 grammi tra hashish e marijuana, segnalati alla Prefettura come assuntori 5 soggetti e denunciata una persona.

Il denunciato è un 41enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora e gravato da diversi precedenti. Durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di oltre 22 cm. Condotto in caserma è stato denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere. L’unità cinofila, ha rinvenuto, nel corso dell’identificazione di un gruppo di persone, nelle vicinanze del Palazzetto Eucherio San Vitale, nascosto tra le radici degli alberi un involucro con oltre 40 grammi di stupefacente. Sono stati anche segnalati alla Prefettura cinque persone, di età compresa tra i 21 e 38 anni, in quanto nel corso del controllo sono stati trovati con diversi grammi di marjuana.