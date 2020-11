Blitz antidroga dei poliziotti con i cani nelle scuole e nei parchi: sequestri di hashish e marijuana

Proseguono i controlli del territorio, in funzione antidroga, da parte dei poliziotti delle Volanti che, nella giornata di ieri giovedì 12 novembre, hanno setacciato alcune zone della città per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Questura di Parma, affiancati dalla squadra Cinofili di Bologna e da quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, hanno controllato alcuni istituti scolastici - in via Lazio e in via Toscana - al termine delle lezioni e i parchi cittadini. I poliziotti, grazie al fiuto del cane Barack e l'esperienza dell'agente conduttrice, hanno trovato circa 70 grammi di droga all'interno del parco Falcone Borsellino: in particolare quasi 50 grammi di hashish e 27 di marijuana.