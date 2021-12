Blitz contro le baby gang in centro: identificati 60 giovani

Una maxi retata contro le baby gang in centro, sempre più protagoniste degli episodi di violenza e di aggressioni in centro storico a Parma. E' stato questo uno dei principali obiettivi dei controlli che sono andati in scena nei vicoli centrali della città, soprattutto tra piazza Ghiaia e viale Mariotti, luoghi in cui si sono verificati alcuni dei pestaggi delle ultime settimane. Se in piazza Ghiaia una delle baby gang che agivano negli ultimi mesi era stata stroncata dai carabinieri anche in altre vie e piazze del centro giovani e giovanissimi si ritrovano, soprattutto al sabato pomeriggio e sera: tra di loro ci sono anche i più violenti - spesso provenienti da fuori provincia. Nel corso dei controlli, portati avanti con numerose pattuglie dispiegate in buona parte del centro cittadino sono stati identificati circa una sessantina di ragazzi.