Blitz dei carabinieri al parco Ducale: arrestato 28enne senegalese

Stava spacciando una dose di hashish ad un 21enne all'interno del parco Ducale ma è stato visto e bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 28enne senegalese, trovato con 10 grammi di hashish e denaro in contanti. Nel corso della giornata di ieri, sabato 17 aprile, infatti i militari hanno effettuato nunerosi controlli nelle aree verdi e nelle zone sensibili della città. I militari hanno avvicinato il cliente, che ha consegnato la droga: il ragazzo è stato segnalato in Prefettura come consumatore. il senegalese è stato invece arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma. Al termine dei controlli sono stati segnalati altri cinque consumatori di droga.