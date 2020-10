Blitz al parco Ducale: i carabinieri prendono quattro pusher

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri di Parma all'interno del parco Ducale. Nel corso della giornata di martedì 27 ottobre infatti i militari hanno perlustrato l'area verde, anche grazie alla presenza del nucleo cinofili di Bologna e del cane Lee, che ha fiutato le sostanze stupefacenti presenti all'interno del giardino.

Quattro stranieri sono stati identificati e denunciati per spaccio di droga: i quattro giovani, alla vista dei carabinieri, hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati: in tasca avevano 10 grammi di hashish e 180 euro in banconote di piccolo taglio. Le persone denunciate hanno tra i 22 e i 37 anni: uno di loro è stato trovato in possesso di un cutter con una lama di otto centimentri ed è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere. Il cane antidroga ha trovato altri 20 grammi di hashish nascosto all'interno del parco Ducale. Un 39enne è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore.

