Entrano in uno studio dentistico per rubare ma trovano solo caramelle: due arresti

Sono entrati all'interno di uno studio dentistico di via Trieste a Parma per rubare ma il bottino non è stato molto ricco. Non hanno trovato denaro nè oggetti di valore e sono riusciti a portarsi via solo alcune caramelle. I due ladri, un 27enne tunisino e un 25enne italiano, sono però stati bloccati ed arrestati dai poliziotti per il reato di furto aggravato. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 gennaio: verso le 4.30 un passante ha chiamato il 113.

Una pattuglia si è recata in via Trieste: i due giovani stavano uscendo dallo studio e sono stati fermati. I due ladri, che avevano in tasca le caramelle, sono stati trattenuti e accusati del furto. Per entrare hanno forzato la serratura, provocando numerosi danni. Dopo aver rovistato dappertutto sono riusciti a trovare solo le caramelle, che si trovavano sul bancone della reception. I due giovani, entrambi con precedenti penali, hanno ammesso la loro colpevolezza e hanno indicato il luogo in cui avevano gettato lo strumento usato per forzare la porta, ovvero una lima di grosse dimesioni.