Blitz dei Nas in un bar, cibo tra lettiere per gatti e sporcizia: chiuso dall'Ausl

In azione i carabinieri di Parma

I Carabinieri del Nas di Parma, nell'ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno controllato alcuni bar della bassa reggiana per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l'osservanza delle norme anti-Covid.

In uno di questi i militari hanno rilevato gravissime carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporco con accumulo di materiale non attinente l'attività commerciale (mobili e attrezzature obsolete), la presenza di gatti con relative lettiere nell'area destinata alla somministrazione degli alimenti, la mancanza di approvvigionamento di acqua corrente per assenza di collegamento alla rete idrica con conseguente inidonea esecuzione delle pulizie ordinarie e straordinarie.

Su richiesta del Nas è quindi intervenuto personale del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Reggio Emilia che ha disposto la sospensione immediata dell'attività fino al ripristino delle condizioni igieniche. Nello stesso contesto i carabinieri hanno inoltre riscontrato la mancata attuazione delle verifiche sul possesso delle certificazioni verdi covid-19 ai clienti. Al titolare sono state contestate le relative violazioni amministrative ed elevate sanzioni per 1400 euro.