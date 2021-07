Blitz dei Nas: sequestrati 40 chili di prodotti scaduti in un negozio

Nel corso di alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme relative all'igiene e alla conservazione degli alimenti i Nas di Parma - in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore - hanno sequestrato, all'interno di un negozio di Pellegrino Parmense, 40 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità e scaduti. I militari hanno poi notificato ai titolari multe e sanzioni amministrative per circa 3 mila euro.

Le pattuglie dei carabinieri di Salsomaggiore hanno controllato 300 persone, 220 veicoli e numerosi locali serali. Non sono mancati interventi, arresti e denunce. A Medesano, i carabinieri hanno arrestato un magrebino di 30 anni, per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, non era a casa ma stava girando nel centro del paese, come se niente fosse. A Salsomaggiore i militari si sono recati in un negozio: il titolare aveva segnalato la presenza di un uomo che stava infastidendo gli altri clienti. Gli uomini dell’Arma lo hanno riportato alla calma: mentre si allontanava ha continuato ad offendere e minacciare i militari. ll 43enne è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.