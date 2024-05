Blitz della Finanza, sequestrati 884 giocattoli da spiaggia

La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro 884 giocattoli non a norma in vendita presso un emporio di Parma gestito da un cittadino di nazionalità cinese.

Nel dettaglio, durante un’ispezione finalizzata a verificare il rispetto della normativa sul lavoro

e della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, i militari del Gruppo di Parma hanno individuato

numerosi giocattoli privi, in alcuni casi, del marchio CE e dunque non conformi ai requisiti

minimi di sicurezza previsti dalla normativa unionale, in altri casi totalmente privi di avvertenze e istruzioni di sicurezza redatte in lingua italiana. Di conseguenza, sono stati sottoposti a sequestro molteplici pistole ad acqua, palette, secchielli, ruspe, mulini, formine per la sabbia e palloni posti in vendita per l’utilizzo in spiaggia da parte dei più piccoli.

Oltre al sequestro è scattata la segnalazione dell’esercente alla Camera di Commercio e la contestazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500,00 a un massimo di 10.000,00 euro. Inoltre, durante l’attività ispettiva i finanzieri hanno individuato un soggetto di nazionalità cinese intento a prestare la propria attività lavorativa privo di permesso di soggiorno, dunque irregolare sul territorio dello Stato. È scattata la denuncia per il datore di lavoro.