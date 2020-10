Blitz in via Montessori, in casa cocaina purissima e tre Rolex rubati: 29enne arrestato

Cercavano armi ma hanno trovato cocaina purissima e tre Rolex rubati, nascosti all'interno di alcune scarpe. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma sono entrati all'interno dell'abitazione di un 29enne albanese, le cui iniziali sono K.L. e lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a denunciarlo per ricettazione. La perquisizione è avvenuto in seguito ad alcune segnalazioni relative al giovane, che era sospettato di possedere armi: il 29enne infatti aveva in uso un'automobile sospetta che utilizzava tra via Parigi e via Mantova.

All'interno dell'abitazione in cui viveva in via Montessori gli investigatori hanno trovato, nascosti all'interno di una scarpa, tre orologi Rolex rubati e 60 grammi di cocaina purissima, che sul mercato delle sostanze stupefacenti avrebbe fruttato circa 10 mila euro. Per lui sono scattate le manette per detenzione e spaccio di droga. Un connazionale di 30 anni, che si trovava all'interno dell'abitazione, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Gli orologi rubati e la cocaina erano nascosti all'interno di due scarpe dentro una scarpiera. In un'altra scarpa è stato trovato un bilancino di precisione e due giravati per smontare il lampadario. Dietro c'era un'intercapedine.