Blitz nei centri massaggi, a Parma nove i controllati

Sette persone arrestate per reati in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona e 71 denunciate per reati analoghi e, in un caso, per vendita illegale di medicinali. È il bilancio della vasta operazione di ieri mattina, con l’impiego di oltre 400 operatori della Polizia di Stato, coordinati dallo Servizio Centrale Operativo della Polizia, in 27 province, tra cui Parma. Dove gli operatori della Squadra Mobile hanno proceduto a controllare nove centri massaggi, collocati in diverse zone della città, al fine di verificare la natura dell’attività svolta al loro interno. Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 5 persone, tutti cittadini cinesi. Tre per il reato di soggiorno illegale all’interno del territorio dello Stato; una cittadina cinese per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed un’altra per il reato di sfruttamento della prostituzione. All’esito dell’attività sono state controllate 35 persone anche grazie all’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.