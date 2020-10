Blitz dei carabinieri in Val Taro e in Val Ceno: sequestrate 62 armi clandestine

Sessantadue armi detenute illegalmente da parte dei cittadini della Valtaro e della Valceno sono state sequestrate dai carabinieri della compagnia di Borgotaro che, negli ultimi mesi, hanno effettuato una serie di controlli e di verifiche sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme sul possesso di armi da fuoco e armi bianche. Le armi clandestine, ricevute in eredità o utilizzate per la caccia, sono state sequestrate: alcune persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per la violazione delle leggi sul possesso di armi. Sono state sequestrate anche spade, sciabile e katan.e

I CONSIGLI DEI CARABINIERI - L'Arma dei carabinieri ricorda che: