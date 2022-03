Bloccano un 50enne in cantina per farsi restituire un monopattino che non ha: due denunce per sequestro di persona 

Hanno bloccato con la forza un 50enne parmigiano all'interno di un ascensore del condominio in cui abitano, per poi costringerlo a raggiungere il piano interrato e la cantina. Tutto per farsi restituire un monopattino elettrico di cui l'uomo non era in possesso. Due cittadini nigeriani sono stati identificati e denunciati per sequestro di persona dai carabinieri di Parma. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 19 marzo, all'interno di un palazzo nella zona dell'Oltretorrente. Il 50enne, dopo essere stato costretto ad arrivare fino alla cantina, è riuscito a scappare ed a rifugiarsi nel suo appartamento. Da lì ha chiamato il 112: i militari sono arrivati sul posto in pochi istanti. Dopo aver ascoltato il racconto della vittima hanno identificato e denunciato i due nigeriani.

Un 51enne albanese è stato bloccato dai carabinieri dopo aver rubato un paio di scarpe all’interno di un negozio: per lui è scattata una denuncia per furto. Un 25enne di Parma, nel corso di un controllo in centro, è stato trovato con due coltelli a serramanico con una

lama lunga 7 centimetri. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In via Cenni all’interno di una plafoniera sono stati sequestrati oltre 25 grammi di cocaina suddivisi in 4 involucri ed un bilancino di precisione.