Bloccata un'auto di lusso con ogetti da 'scasso': arrestato un 29enne

In via Irnerio è stata fermata una banda: in manette l'autista, un moldavo pregiudicato. Aveva nello zaino il kit per i furti: piede di porco, guanti e torcia. In fuga gli altri due

Viaggiavano su un'auto di lusso, a bassa velocità. All'interno erano in tre, tra questi c'era anche un 29enne, un moldavo pregiudicato. Nello zaino nero nascondeva oggetti da scasso, tra cui un piede di porco, un cacciavite e una torcia con guanti da lavoro. E' quello che hanno rinvenuto ieri sera gli agenti della Questura di Parma, quando poco prima delle 22 hanno intimato all'auto l'alt in via Irnerio. L'andatura sospetta ha messo in allarme la volante che, dopo aver acceso i dispositivi luminosi della macchina di servizio, sono andati a caccia dell'auto sospetta. Dei tre a bordo, due sono scappati in direzione via Parigi, mentre il conducente è rimasto sul posto, bloccato dagli agenti con le manette dopo una breve fuga. Mentre cercava di scappare, ha cercato di disfarsi di uno zaino nero, gettato oltre la siepe di un'area cortilizia di un condominio. All'interno c'erano oggetti da scasso, sequestrati e consegnati all’Autorità Giudiziaria, che procederà nei confronti del moldavo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.