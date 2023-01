Bloccati 123 cartoni con 74mila garze ad uso sanitario

I funzionari ADM dell’Ufficio di Parma, nel corso di un controllo fisico su una dichiarazione doganale di importazione, hanno riscontrato alcune anomalie su una partita di 123 cartoni contenenti 73.800 garze ad uso sanitario. In particolare sui prodotti era riportato il nome, la ragione sociale e l’indirizzo della società importatrice italiana, senza alcun’altra esplicita informazione sull’origine della merce. Inoltre, ad un esame esterno, i cartoni riportavano caratteri cinesi e inglesi senza nessun riferimento preciso ed evidente sull'origine o provenienza estera.

Infine, la ditta importatrice non ha prodotto, al momento della dichiarazione doganale, il formulario-attestazione previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con le informazioni da apporre al momento della concreta commercializzazione dei prodotti. Pertanto i funzionari ADM hanno provveduto ad elevare alla società importatrice una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro e al sequestro cautelare amministrativo della merce, per le determinazioni di competenza della Camera di Commercio di Parma che ha poi disposto con Ordinanza la regolarizzazione della merce a cura e spese dell’importatore. L’importatore ha quindi provveduto alla regolarizzazione della merce mediante apposizione di idonea etichettatura, sotto la sorveglianza dei funzionari ADM. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è impegnata quotidianamente ad assicurare la tutela del consumatore, a contrastare i fenomeni distorsivi del mercato e a garantire la tutela del Made in Italy.