Bloccati dalla neve al lago di Ballano: in salvo una famiglia con una bimba di 4 anni

Bloccati sul sentiero dalla neve. La disavventura capitata a una famiglia di La Spezia, in una domenica sul lago di Ballano nel comune di Monchio delle Corti, fortunatamente ha avuto un esito positivo grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Orsaro. Dopo la chiamata al 112, padre, madre e figlia di 4 anni sono stati messi in salvo. Lasciata la macchina nel parcheggio del Rifugio Prato Spilla hanno iniziato a salire verso il lago percorrendo una distanza considerevole ma salendo hanno trovato sul sentiero della neve. Arrivati in un tratto, dove la neve era particolarmente impegnativa si sono bloccati. Dopo alcuni minuti di forte preoccupazione, anche per la bambina, hanno deciso di chiamare il 112. Sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Orsaro. La lunga e faticosa marcia di avvicinamento da parte dei soccorritori, ha portato i tecnici a raggiungere la famiglia nel punto concordato. Dopo valutazione da parte dei tecnici del CNSAS, sulla sicurezza ambientale e sulle condizioni di salute, fortunatamente per nessuno dei tre vi erano problemi sanitari; la famiglia viene riaccompagnata al parcheggio del Rifugio. Il CNSAS raccomanda, in particolare in questo periodo, dove ancora è presente neve oltre i 1500 m di fare molta attenzione e di portare sempre con se piccozza e ramponi e ARTvA. Senza questi presidi, ramponi e piccozza, la discesa può diventare molta pericolosa.