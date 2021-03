Bloccati mentre caricano su un bus 13 borse con ricambi per auto di lusso: denunciati per ricettazione

Stavano caricando pezzi di ricambio per auto di lusso a bordo di un autobus con targa moldava, fermo nel parcheggio del distributore Eni di via Mantova ma sono stati bloccati dai carabinieri che, proprio in quel momento, stavano effettuando alcuni controlli in zona.

Un 41enne rumeno e un 36enne moldavo sono stati denunciati per ricettazione dai militari che hanno verificato che i due uomini stavano per caricare tutto il materiale - diviso in 13 borse - a bordo del pullman. All'interno delle borse c'erano pezzi di ricambio di auto di lusso di varie marche e di elevato valore commerciale - fari, plance, volanti, display e cruscotti - senza l’indicazione del destinatario. Quando i carabinieri sono arrivati un'auto di grossa cilindrata si è allontanata a fari spenti dal distributore: i due stranieri non hanno saputo indicare la provenienza del materiale.